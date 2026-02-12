A Bruxelles pre-vertice sulla competitività. Kallas: “Protezionismo non serve”

Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos) – Rafforzare l’Europa, invece, di chiudersi dietro nuove barriere commerciali. È questa la linea indicata dall’Alta Rappresentante dell’Unione Europea, Kaja Kallas, che dal castello di Alden-Biesen, a Bilzen nelle Fiandre, ha ribadito la sua posizione: “Sono una liberale: se ci rafforziamo, non abbiamo bisogno di protezionismo”.

Un messaggio chiaro nel pieno del confronto globale su dazi, difesa dell’industria e competitività europea. La dichiarazione a margine, mentre in attesa dell’inizio della riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Belgio e Germania prima del summit informale nel castello di Alden-Biesen, nel comune di Bilzen a Limburgo nelle Fiandre. E’ cominciato, invece, il pre-summit informale a cui partecipa anche Mario Draghi.

“Come l’anno scorso è stato l’anno della difesa, questo sarà l’anno della competitività dell’Ue” sostiene il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Per Costa, ci sono quattro priorità: “Rendere più profondo il mercato unico”; “aumentare la dimensione delle nostre imprese”, incluse quelle “grandi”, obiettivo per cui è indispensabile avere “mercati dei capitali vivaci”; continuare la “politica commerciale proattiva”, nell’attuale “contesto geoeconomico”; “investire di più e meglio”, sia con capitali “privati” che “pubblici”.

Nel castello, sotto un cielo plumbeo e piovoso, è tutto pronto per l’inizio dell’informale convocato da Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo. In lontananza si sentono i clacson dei trattori: una protesta degli agricoltori era temuta dal Consiglio, tanto che, a quanto si apprende, era pronto un piano B, tenere il summit informale a Bruxelles.

Ieri sera l’Europa Building è stato bonificato, come accade in occasione dei Consigli Europei formali, e chi ha un ufficio al Residence Palace, dietro all’Europa, ha ricevuto un avviso riguardante le limitazioni all’accesso, come succede in occasione dei vertici. Il piano B, tuttavia, non è scattato, probabilmente perché le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare gli accessi al castello e a tenere i trattori a distanza di sicurezza.