A Bruxelles pre-vertice sulla competitività. Kallas: “Protezionismo non serve”

Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos) – Rafforzare l’Europa, invece, di chiudersi dietro nuove barriere commerciali. È questa la linea indicata dall’Alta Rappresentante dell’Unione Europea, Kaja Kallas, che dal castello di Alden-Biesen, a Bilzen nelle Fiandre, ha ribadito la sua posizione: “Sono una liberale: se ci rafforziamo, non abbiamo bisogno di protezionismo”.

Un messaggio chiaro nel pieno del confronto globale su dazi, difesa dell’industria e competitività europea. La dichiarazione a margine, mentre in attesa dell’inizio della riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Belgio e Germania prima del summit informale nel castello di Alden-Biesen, nel comune di Bilzen a Limburgo nelle Fiandre. E’ cominciato, invece, il pre-summit informale a cui partecipa anche Mario Draghi.

“Come l’anno scorso è stato l’anno della difesa, questo sarà l’anno della competitività dell’Ue” sostiene il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Per Costa, ci sono quattro priorità: “Rendere più profondo il mercato unico”; “aumentare la dimensione delle nostre imprese”, incluse quelle “grandi”, obiettivo per cui è indispensabile avere “mercati dei capitali vivaci”; continuare la “politica commerciale proattiva”, nell’attuale “contesto geoeconomico”; “investire di più e meglio”, sia con capitali “privati” che “pubblici”.

Arrivando al castello di Alden-Biesen il premier ungherese Viktor Orban dà la sua ‘ricetta’ per far crescere di più l’economia dell’Ue. Primo, “fermare la guerra” in Ucraina, che “fa male agli affari”. Secondo, “non mandare più soldi in Ucraina”. Terzo, “ridurre il più possibile i prezzi dell’energia”.

Nel castello, sotto un cielo plumbeo e piovoso, è tutto pronto per l’inizio dell’informale convocato da Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo. In lontananza si sentono i clacson dei trattori: una protesta degli agricoltori era temuta dal Consiglio, tanto che, a quanto si apprende, era pronto un piano B, tenere il summit informale a Bruxelles.