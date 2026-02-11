Ucraina: Tinagli, ‘da Pd sì come sempre, fiducia per coprire divisioni maggioranza’

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo sempre votato a sostegno dell’Ucraina, la posizione del Pd è chiara. I distinguo vanno cercati nell’attuale maggioranza che ha un problema di politica estera e non è una novità, non sono certo una notizia le iniziative filo Putin di Salvini ed ora anche di Vannacci . Ci sono tante cose in cui l’attuale maggioranza vota in modo diverso anche qui a Bruxelles e la prova che sono in grande difficoltà lo dice lo stesso voto di fiducia sul decreto per le armi a Kiev : per tentare di ricompattare i cocci dell’uscita di Vannacci dalla Lega e regolare i conti interni. Penso che il momento sia drammatico e certo non è opportuno fare campagna elettorale sul destino degli ucraini e dei cittadini europei”. Lo ha detto l’europarlamentare del Pd Irene Tinagli ospite a L’aria che Tira.