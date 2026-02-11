Giudicata a più riprese insostenibile dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Ugl Autoferro la prosecuzione in regime di prorogatio del servizio trasporto pubblico locale su gomma a Benevento da parte dell’attuale concessionario Trotta. Valutata da tempo come opportuna una accelerazione per l’effettiva presa possesso del tpl nel capoluogo sannita da parte dell’aggiudicatario AirCampania in tempi celeri anche da parte dell’amministrazione locale, costretta a fine scorso dicembre per garantire continuità servizio a emanare ordinanza con obbligo per Trotta a proseguire anche oltre la scadenza del 31 dicembre 2025.
