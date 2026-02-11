Martedì sera, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani rispettivamente di 20 anni e 21 anni, entrambi residenti nella provincia di Benevento, per spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante l’abituale attività di controllo del territorio volta alla prevenzione dei reati in generale, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Telese Terme in servizio di Volante sorprendeva i due giovani nell’atto di cedere una dose di 0,30 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack ad un 29enne residente nella provincia di Caserta.
