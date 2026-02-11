“Malati di smog” è lo slogan per inquadrare la situazione delle città campane per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico. I dati nelle città sono ancora preoccupanti secondo il nuovo report di Legambiente “Mal’Aria di città 2026”, il report di Legambiente che ha analizzato i dati del 2025 nelle città campane, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) sia del biossido di azoto (NO2). L’obiettivo è duplice: da un lato leggere i numeri dell’anno solare appena concluso alla luce della normativa attualmente in vigore; dall’altro misurare quanto siamo lontani dai traguardi europei al 2030, che imporranno standard più stringenti e richiedono quindi scelte rapide e strutturali.

