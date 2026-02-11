I candidati al consiglio provinciale risaliranno a 59. Si va, infatti, verso la riammissione di Giuseppe Antonio Natalino Stanzione, il candidato del Partito democratico che l’Ufficio Elettorale della Rocca dei Rettori aveva escluso, in quanto la documentazione con la quale accettava la candidatura risultava carente. In effetti, Stanzione aveva omesso di barrare il quadratino corrispondente all’indicazione del suo status di consigliere al Comune di Solopaca.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia