I residenti di Ponte denunciano una situazione ormai insostenibile legata alle condizioni delle arterie stradali che conducono alle abitazioni e alle attività produttive locali. In particolare via Francigena, nei pressi della zona industriale di Ponte, versa in uno stato di degrado estremo: buche profonde, fango e melma rendono la strada pericolosa e spesso impraticabile. In caso di pioggia, il transito diventa quasi impossibile, con gravi rischi per la sicurezza dei cittadini.

