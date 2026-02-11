Il progetto di restyling dello stadio comunale di Moiano entra nella sua fase conclusiva, regalando ai cittadini la visione del nuovo rettangolo di gioco. Nelle ultime ore, infatti, è stata completamente ultimata la predisposizione del tappeto verde, un passaggio cruciale che trasforma radicalmente l’impatto visivo e funzionale della struttura. Questo traguardo segue il cronoprogramma avviato lo scorso maggio con l’installazione del sistema di irrigazione, confermando la rapidità degli interventi di riqualificazione finanziati integralmente tramite il bando “Sport e Periferie”.

