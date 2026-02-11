Entrato dalla panchina, gol al primo pallone toccato e doppietta a tempo scaduto. Guglielmo Mignani si è ripreso una fetta di Strega contro il Trapani: serata da incorniciare al “Provinciale” per l’ex Pianese, riserva di lusso del Benevento. Un doppio colpo che ha scritto la parola fine sulla resistenza granata e che ha evidenziato il potenziale ricchissimo della rosa di Floro Flores: “L’ho sempre detto, siamo in tanti forti in attacco – ha raccontato Mignani dopo la doppietta al Trapani – e c’è tanta concorrenza. C’è chi ha giocato in categorie superiori e chi arriva da 20 gol a stagione, sapevamo tutti di questa concorrenza. E poi oggi non ha giocato uno come Salvemini che ci ha trascinati prima dell’infortunio e nelle ultime partite: questo fa capire la forza di questa squadra”.

