Non è solo una vittoria, ma un’ulteriore prova dello strapotere del Benevento che rifila una cinquina anche al Trapani (0-5 il risultato finale) e blinda il primo posto, allargando ulteriormente il solco sulle inseguitrici che fanno fatica a reggere il passo. L’undicesimo successo raccolto in 13 partite della gestione Floro Flores permette alla Strega di mandare in archivio la giornata numero 26 con un margine di otto punti sul Catania (che ha una partita in meno) e di 11 sulla Salernitana, trasformando così anche questo turno infrasettimanale in un nuovo passo avanti verso l’obiettivo.

