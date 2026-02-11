Meglio di così è impossibile. Se ne rende conto anche Floro Flores che in genere non si accontenta mai. Stavolta, però, il tecnico giallorosso non può proprio muovere appunti ai suoi ragazzi che hanno archiviato la pratica Trapani e lo hanno fatto senza patemi d’animo. Un 5-0 senza storia, in una partita in cui il Benevento ha mandato a bersaglio tutti i suoi attaccanti, compreso Guglielmo Mignani, autore di una doppietta nel finale: «Qualche volta le mie scelte possono essere penalizzanti, ma Mignani ha dimostrato cosa significa avere l’atteggiamento giusto» le parole dell’allenatore della Strega sull’attaccante senese.

