Dl Ucraina: Rizzo (Dsp), ‘da Futuro nazionale pessimo spettacolo’

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Siamo alle comiche. È tutta una finzione, un pessimo spettacolo. Se si dice, giustamente, di essere contro l’invio delle armi in Ucraina, quando il Governo mette su questo tema la fiducia, si vota contro (la fiducia). Cosa che non fanno i suoi tre deputati, che votano addirittura a favore. Spiace davvero. Non si possono prendere in giro gli italiani”. Così Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia sovrana e popolare in merito alla scelta dei deputati di Futuro nazionale.