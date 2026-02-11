Canada: re Carlo, ‘profondamente scioccato per strage scuola di Tumbler Bridge’

Londra, 11 feb. (Adnkronos/Afp) – Re Carlo III si è detto “profondamente scioccato” per la strage che ha causato nove morti in Canada. “Mia moglie ed io siamo rimasti profondamente scioccati e rattristati nell’apprendere dell’orribile attacco avvenuto alla scuola secondaria di Tumbler Bridge. Non possiamo che esprimere le nostre più sincere condoglianze alle famiglie in lutto per l’inimmaginabile perdita dei loro cari e a quelle che ancora attendono notizie dall’ospedale”, ha dichiarato il sovrano britannico, che è anche capo di Stato del Canada.