“Errore madornale, grossolano, immenso commesso dalle addette ai pasti”.

Così l’assessora Molly Chiusolo nel messaggio di risposta inviato ai genitori, allarmati per le disfunzioni verificatesi nel servizio mensa presso l’Istituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso. Risultato immediato dei disservizi: tantissime le disdette del pasto da parte dei genitori allarmati, in una sola classe addirittura 22 su 23 bambini. Ovviamente, non è l’unica reazione, perché i genitori hanno inviato al Comune una nota dettagliata circa “l’increscioso episodio che si è verificato presso il refettorio dell’I.C. Sant’Angelo a Sasso, plesso centrale”.

Cosa è accaduto? La vicenda riguarda il quarto turno, che dovrebbe consumare il pasto alle 13:30 ma sistematicamente subisce ritardi e slittamenti.

Anche l’altro ieri, alle classi del quarto turno l’accesso in refettorio è stato consentito alle 14 anziché alle 13:30.

