La data è segnata in rosso sul calendario dello sviluppo economico locale: l’11 aprile Montesarchio taglierà il nastro di un nuovo punto vendita McDonald’s. Non si tratta solo dell’apertura di una nota catena di ristorazione, ma di un segnale tangibile di vitalità per l’intera Valle Caudina. In un periodo storico in cui la narrazione delle province è spesso legata allo spopolamento o alla crisi commerciale, l’arrivo di un colosso internazionale rappresenta una controtendenza che merita un’analisi profonda.

Il dato più rilevante riguarda l’impatto sul mercato del lavoro. L’apertura garantirà oltre 30 nuovi posti di lavoro diretti, a cui si aggiunge tutto l’indotto legato a forniture, manutenzione e servizi logistici.

