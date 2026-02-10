Provinciali, Stanzione escluso: il Pd ricorre al Tar. Sanato l’errore della candidata di Ndc

Il Partito democratico ricorrerà al Tar. L’Ufficio Elettorale della Provincia ha confermato l’esclusione, non concedendo la possibilità di sanare il refuso, ossia barrare il quadratino laddove si precisa che Giuseppe Antonio Natalino Stanzione è consigliere del Comune di Solopaca.

Un’omissione irrilevante, a parere dei dem, in quanto l’Ufficio è già in possesso di tale attestazione, a seguito della comunicazione ufficiale trasmessa dal segretario di quel Comune, allorquando è stato definito il corpo elettorale dei 935 sindaci e consiglieri legittimati a rinnovare il consiglio. Per il Pd, la carenza sarebbe da considerare alla stregua di un refuso, quindi potrebbe essere corretto secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 21 del manuale operativo elettorale, che così recita: “Per l’eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l’ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale, la lista deve essere definitivamente ricusata”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia