Marini: Franceschini, ‘sarebbe stato grande presidente, il Pertini cattolico’

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Franco Marini oggi? Sarebbe sicuramente ancora protagonista, come sempre”. Così Dario Franceschini nell’aula del Senato ricordando il politico e sindacalista abruzzese, a cinque anni dalla sua scomparsa.

“Sarebbe stato un grande Presidente, – ha aggiunto il senatore del Pd – il Pertini cattolico forse. Sicuramente, nella sua vita ha dimostrato che, anche in ruoli secondari, si può servire Partito e Paese, senza dover essere il numero 1. Ho imparato molto da lui, che era un vero maestro nelle trattative. Si arrabbierebbe se mi sentisse, ma dietro un’apparenza burbera, era un uomo buono, attento e generoso, capace di farsi apprezzare da tutti, anche dagli avversari. Mi piace immaginarlo seduto su una panchina a guardare i suoi monti abruzzesi e con un cenno, solo con un cenno, indicarci la strada”, ha concluso il parlamentare dem.