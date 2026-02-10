Continuare a spingere. E a fare punti. Il Benevento torna in battaglia quattro giorni dopo la sbornia casalinga con il Picerno, in cui ha avuto modo non solo di modellare ulteriormente a proprio favore la classifica, ma anche di rendersi conto di ciò che l’aspetta nel girone di ritorno, in cui non esistono gare dall’esito scontato. Non lo sarà nemmeno quella di questa sera sul campo del Trapani, nonostante un avversario pesantemente ridimensionato per via delle vicissitudini societarie che ne hanno condizionato la stagione. La Strega dovrà evitare gli eccessi di euforia, rimettere la maschera cattiva e provare a continuare ad alimentare la casella dei punti, dimostrando di sapere superare ogni ostacolo come può essere il grave infortunio rimediato da Pier Luigi Simonetti. L’importante sarà mantenere la rotta, senza scosse o particolari variazioni sul tema.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia