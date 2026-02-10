Foibe: Manzi, ‘Giorno del ricordo come impegno civile e educativo’

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Il Giorno del Ricordo ci richiama alla memoria una pagina dolorosa della nostra storia: le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Ricordare non è un atto formale, ma un impegno civile che ci deve impegnare tutte e tutti”. Lo scrive sui social Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Pd.

“La scuola ha un ruolo fondamentale: offrire strumenti di conoscenza, contestualizzare la storia, educare al rispetto e al rifiuto di ogni forma di violenza, odio e nazionalismo esasperato. Solo attraverso lo studio, il confronto e la consapevolezza possiamo costruire una memoria condivisa, libera da strumentalizzazioni. Ricordare serve a capire. Capire serve a non ripetere”, conclude Manzi.