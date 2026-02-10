Fiere, Eichberg (Mimit): “Wmf 2026 è finestra su innovazione che sostiene Italia sul mercato”

Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – “We Make Future apre una finestra su un’Italia che sa innovare, che sa guardare al futuro e sa comprendere l’importanza delle tecnologie emergenti, affinché il Made in Italy possa essere sempre più presente sui mercati, migliorare i propri processi produttivi e ispirare le giovani generazioni a cimentarsi nei mestieri che prevedono la sapienza delle mani”. Sono le parole di Federico Eichberg, capo di Gabinetto Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di Wmf – We Make Future, Fiera Internazionale B2B certificata su Innovazione Intelligenza Artificiale, Digitale, Tecnologie emergenti e Internazionalizzazione, organizzata al Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Il Made in Italy, infatti, è figlio di una grande tradizione: dal legno per l’arredo all’agroalimentare, dall’automazione all’automotive fino ai prodotti della meccanica. Tutto questo può essere innovato, pertanto, la sfida di We Make Future e del Mimit attraverso i suoi strumenti, come il Piano Transizione 5.0 e il trasferimento tecnologico, è quella di far in modo che questo” approccio all’innovazione “possa diventare parte del quotidiano delle nostre imprese e possa far fare un salto di qualità al Made in Italy”, conclude.