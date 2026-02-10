Dl Ucraina: Ricciardi, ‘indecente usare Parlamento per lotte interne’

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Forse noi del Movimento 5 Stelle siamo dei poveri illusi. Pensiamo di venire tutte le settimane in Parlamento per vederlo lavorare sulle cose che servono al Paese. Questa settimana pensavamo di discutere della guerra in Ucraina, delle armi. Invece 14 emendamenti, fiducia e il Parlamento che non produce nulla”. Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Ricciardi, del M5s, sul Dl Ucraina.

“E in questo clima si utilizza il Parlamento per una lotta interna a un partito? Questo governo cerca di nascondere palesemente uno dei suoi fallimenti più grandi: la vittoria militare dell’Ucraina sulla Russia”, ha proseguito Riccardi dicendo ancora: “Io poi non ho poi capito se in quest’aula c’è un altro gruppo di opposizione. Ma probabilmente si farà come sempre nella storia dell’estrema destra di questo Paese: si mostra il petto e poi si scappa”.

“Il gruppo di Vannacci è l’unica cosa che arriva più in ritardo dei treni di Salvini. Oggi si svegliano e capiscono che siamo in guerra. Ci hanno messo tre anni per capire che potevano votare i nostri impegni sull’Ucraina e sul ReArm”, ha aggiunto l’esponente M5s.