Ieri, dinanzi al Gip di Benevento, si sono svolti gli interrogatori di garanzia per le cinque indagate, accusate di condotte molto serie nei confronti dell’asilo del Triggio. Nella struttura gestita dalle suore si sarebbero verificati maltrattamenti dei bambini da parte delle insegnanti, sia religiose che laiche. L’accusa parla di abusi su minori tra i 10 mesi e i 3 anni, alcuni dei quali non ancora in grado di camminare: insulti, schiaffi alla nuca, strattonamenti per i capelli, bimbi immobilizzati; e ancora, punizioni e utilizzo della forza per costringere i piccoli a mangiare e dormire.

