Summit ieri mattina in sala Giunta di Palazzo Mosti tra il sindaco Clemente Mastella e i genitori dei bambini dell’asilo di piazza Ponzio Telesino. Il primo cittadino, come promesso durante il primo incontro con le famiglie venerdì scorso in centro storico e si è speso per trovare una soluzione, in modo di garantire la continuità didattica di concerto con tutti i soggetti istituzionali coinvolti (compreso il vertice dell’ordine religioso).

