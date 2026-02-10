E’ un contingente corposo quello che l’Asl punta a portare a bordo con un duplice concorso, bandito con una delibera approvata dalla direttore generale Tiziana Spinosa.
Una procedura, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 20 dirigenti medici della la disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica; un secondo concorso, sempre per per titoli ed esami, servirà invece ad assumere a tempo indeterminato 11 dirigenti medici della disciplina di medicina di comunità e delle cure primarie.
