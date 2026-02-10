Svolta tecnologica per la gestione degli spazi pubblici e della mobilità cittadina. Con una recente direttiva, l’Amministrazione Comunale ha dato il via libera all’elaborazione di un sistema innovativo di telegestione e controllo dei parcheggi a pagamento. Il progetto, che interesserà le vie principali del centro urbano, nasce dalla necessità impellente di regolamentare la sosta e garantire una maggiore rotazione dei posti auto, a beneficio soprattutto delle attività produttive e della vivibilità quotidiana. La scelta di puntare su un sistema integrato di telegestione non è casuale. Il Comune deve fare i conti con un’oggettiva carenza di organico nel Servizio di Polizia Municipale, che impedisce una vigilanza costante e capillare sul territorio. Grazie al monitoraggio da remoto, l’Ente punta a ottimizzare il controllo degli stalli blu senza gravare esclusivamente sul personale in divisa.

