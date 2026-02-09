Paolisi – Rimossi cento pneumatici dalle aree montane

Un segnale forte contro il degrado e a difesa del patrimonio naturale. Il Gruppo di Protezione civile di Paolisi ha portato a termine un’importante operazione di bonifica ambientale baricentrato sulle aree montane a ridosso del centro abitato. In due mattinate di intenso lavoro, i volontari cittadini hanno setacciato le zone del Traforo, di via Cupitelle e della zona Croce, aree purtroppo trasformate in discariche abusive di pneumatici fuori uso. L’iniziativa ha permesso il recupero, pezzo per pezzo, di circa cento pneumatici che giacevano tra la vegetazione. Le operazioni di rimozione definitiva sono fissate per la giornata odierna, allorquando il materiale verrà stoccato e avviato al corretto smaltimento.

