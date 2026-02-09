Nasce Quotidiano Sanità Club, piattaforma di servizi per i professionisti della salute

Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) – ‘Quotidiano Sanità’, punto di riferimento per l’informazione e l’aggiornamento nel mondo sanitario da oltre 15 anni, lancia l’ecosistema tecnologico ‘Quotidiano Sanità Club’: una piattaforma digitale di servizi per i professionisti della salute, frutto della partnership strategica con Consulcesi SA e dell’esperienza maturata negli anni con il Consulcesi Club. “Quotidiano Sanità Club rappresenta l’evoluzione di un’esperienza consolidata nei servizi per i professionisti sanitari, oggi sviluppata all’interno di una partnership che valorizza l’autorevolezza editoriale di Quotidiano Sanità e la specializzazione di una piattaforma dedicata ai servizi – afferma Andrea Tortorella, Ceo Consulcesi SA – Vogliamo fornire ai lavoratori della sanità strumenti accessibili e concreti che rispondono ad esigenze reali; per farlo abbiamo collaborato con un partner editoriale che li conosce da sempre”.

Ciro Imperato avrà la responsabilità di tutti i contenuti editoriali che saranno destinati all’ecosistema Quotidiano Sanità Club, coordinandoli in sinergia con la redazione giornalistica guidata da Luciano Fassari, direttore responsabile di Quotidiano Sanità, nel pieno rispetto dell’autonomia editoriale delle due realtà, si legge in una nota. Quotidiano Sanità manterrà integralmente il proprio ruolo di testata giornalistica italiana autonoma e indipendente, mentre Quotidiano Sanità Club opererà come piattaforma digitale di servizi, sviluppata e gestita in modo indipendente, nell’ambito della partnership tra le due realtà, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli, autonomie e assetti organizzativi.

“Lavorare in sanità oggi è complesso: i bisogni dei professionisti sono cresciuti e si sono trasformati. In oltre 15 anni di attività noi li abbiamo ascoltati e interpretati – dichiara Francesco Maria Avitto, direttore editoriale di Quotidiano Sanità – Oggi, con questa partnership, Quotidiano Sanità Club ci consente di concentrare in un unico spazio tutte le risposte, affiancandogli la nostra esperienza editoriale”.

Nel 2025 – riporta la nota – 20 milioni di utenti si sono affidati a Quotidiano Sanità, che ha ottenuto oltre 33 milioni di visualizzazioni. Il giornale si muove all’interno del network editoriale di Homnya, il più grande in campo sanitario, formato da oltre 10 testate che spaziano in tutti i settori dell’healthcare, a cui si aggiungono i 36 medical magazine di Qs Pro, ciascuno dedicato a un’area clinica, terapeutica o professionale specifica. Il nuovo ecosistema Quotidiano Sanità Club ha raggiunto oltre 5 milioni di visualizzazioni negli ultimi 6 mesi. Grazie al suo provider Sanità InFormazione, vanta 150mila professionisti formati nell’ultimo triennio e oltre 1 milione e 200mila crediti Ecm erogati, con la massima soddisfazione degli utenti per la propria formazione. Il catalogo, di oltre 100 corsi, propone quattro diversi modelli didattici: dalla forma classica a quella immersiva.

Quotidiano Sanità Club si propone come una piattaforma digitale integrata pensata per supportare in modo concreto l’attività dei professionisti della salute, attraverso un ecosistema di servizi dedicati: Academy Ecm Digitale, con un catalogo aggiornato di corsi Ecm per tutte le specializzazioni e un servizio di consulenza continua sugli adempimenti formativi e burocratici; Networking e Visibilità Ia, grazie all’elenco professionisti sanitari, che consente di costruire e aggiornare nel tempo un profilo professionale digitale, favorendo riconoscibilità e networking qualificato; Telemedicina, con una piattaforma sicura per televisite e teleconsulti, sviluppata nel rispetto delle normative vigenti; Tutela legale e assicurativa, con servizi di consulenza e convenzioni dedicate al settore sanitario; Informazione e contenuti, con accesso a contenuti editoriali esclusivi e all’Edicola digitale con oltre 7mila testate internazionali; Welfare professionale e strumenti operativi, tra cui tool, modulistica aggiornata e convenzioni pensate per la gestione quotidiana dell’attività professionale.

Con questa partnership – conclude la nota – Quotidiano Sanità rafforza il proprio ruolo di punto di riferimento informativo per i professionisti sanitari, mentre Quotidiano Sanità Club si propone come piattaforma digitale di servizi dedicata, in un modello di collaborazione che valorizza competenze, autonomia e specializzazione.