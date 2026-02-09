Mo: Idf, ‘oltre 20 terroristi e ricercati arrestati nella notte in Cisgiordania’

Tel Aviv, 9 feb. (Adnkronos) – Le forze di difesa israeliane hanno arrestato la scorsa notte “oltre 20 terroristi e sospetti ricercati in Cisgiordania e hanno sequestrato esplosivi e armi”. Lo ha reso noto il portavoce delle Idf. Durante le operazioni, i soldati dell’Unità Gideon della Brigata Samaria, diretta dallo Shin Bet, hanno arrestato un terrorista coinvolto nell’acquisto e nel possesso di armi che stava pianificando di attaccare soldati e civili. Le forze di ricognizione Nahal della Brigata Menashe, insieme alla Polizia di Frontiera e all’Unità Metzada, hanno operato nel villaggio di Yabad e hanno arrestato sette terroristi coinvolti nella fabbricazione di esplosivi e nel traffico di armi.