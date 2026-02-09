Milano: arrestato per furto, Fares resta in carcere

Milano, 9 feb. (Adnkronos) – Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter su cui morì l’amico Ramy Elgaml, resta in carcere per furto aggravato in concorso. Lo ha deciso il giudice di Milano Giulio Fanales al termine della direttissima con cui ha anche disposto i domiciliari per il 19enne, incensurato, fermato con Bouzidi. I due sono stati bloccati ieri in via Pirandello dalla polizia – altri due ragazzi risultano indagati per lo stesso reato – mentre spingevano in strada una moto Yamaha dal valore di circa 15mila euro.

“Si tratta di un provvedimento molto severo rispetto alla realtà dei fatti, lotteremo io e l’avvocata Debora Piazza per tirarlo fuori” spiega il difensore Marco Romagnoli. Su Fares Bouzidi, che lo scorso mese ha perso il lavoro come corriere, “hanno pesato i precedenti. Hanno spostato di 200 metri una moto e anche dare i domiciliari a un giovanissimo incensorato fa parte del solito storytelling” conclude.