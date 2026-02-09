Comincia a scaldarsi il clima politico a Foiano di Val Fortore, in vista del prossimo rinnovo del Consiglio Comunale.
Da un lato l’amministrazione, guidata dal sindaco Giuseppe Ruggiero, continua a percorrere il proprio cammino, certa dei risultati raggiunti nel corso del mandato, dall’altra il capogruppo della minoranza Nicola Esposito continua la sua opposizione ad un’amministrazione che non lo ha mai convinto fino in fondo.
Nel dibattito si è inserita da qualche tempo anche ‘La voce di Foiano’, un gruppo politico che tramite la sua pagina Facebook si oppone in maniera decisa all’Amministrazione Ruggiero.
