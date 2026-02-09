Nemmeno il tempo di gustarsi il successo al cardiopalma contro il Picerno che per il Benevento è già tempo di tornare in campo. Vietato distrarsi in casa Strega soprattutto contro un avversario imprevedibile come il nuovo Trapani di Aronica, squadra completamente rivoluzionata dal mercato di gennaio. Un’altra identità per i granata che dovranno testare la voglia di continuità e di crescita della capolista dopo l’ennesimo successo pesantissimo del proprio campionato. Rotazioni in arrivo al “Provinciale” per Floro Flores, alcune già annunciate, altre costrette dall’infermeria.
