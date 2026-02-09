Alle 14, quando il programma aveva stabilito l’inizio della manifestazione, l’istituto d’istruzione superiore Carafa-Giustiniani e la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli affacciano su una piazza Luigi Sodo ancora semivuota. I cavalli, uno per ogni mese dell’anno, che da qui devono partire per la tradizionale sfilata che da anni apre le porte al carnevale cerretese, non ci sono. Temporeggiano.

La ‘Giostra dei dodici mesi’, così è chiamata la manifestazione, è minacciata da una torma di nuvole che dalla mattina tiene in ostaggio il cielo dell’intera valle Telesina.

