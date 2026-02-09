Il rischio crollo ha determina la chiusura di una stradina del borgo di Ceppaloni.

E’ stato il vicesindaco Elio Fiorillo, nel ruolo di capo della Municipale, a firmare il provvedimento, dopo che in Vicolo I – tra via Rampa Castellone e via Castello – le forti precipitazioni dei giorni scorsi hanno provocato il distaccamento di frammenti di materiale tufaceo. Crolli parziali provocati dallo stato di incuria e di abbandono degli immobili del centro storico, come si evidenzia l’ordinanza numero 4.

