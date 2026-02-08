Sanremo: Montaruli, ‘su Pucci sinistra mostra volto da Soviet’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Ad Andrea Pucci va la nostra vicinanza e solidarietà. Anche questa vicenda mostra il volto di una sinistra da Soviet, gli unici a praticare censura, che non conoscono il sorriso figuriamoci la satira, irresponsabili alleati dei leoni da tastiera disposti ad ammazzare persino un comico. Altro che Tele-Meloni. Sono loro gli unici che si sono impadroniti in passato della Rai e che adesso hanno letteralmente il ‘sangue agli occhi’ perché non possono più esercitare il terrore tra dipendenti e artisti. Ecco, questa è la sinistra italiana che pretende di dare lezioni su tutto, persino di ironia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai.