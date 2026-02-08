Referendum: P.De Luca, ‘in Campania Pd mobilitato per il No’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Sono tanti i banchetti in tutta la Campania per informare e coinvolgere i cittadini sui rischi di una riforma costituzionale della destra che non affronta o risolve nessuno dei problemi del sistema giudiziario italiano. Un riforma contro i giudici che, al contrario, rischia di indebolire princìpi costituzionali fondamentali, quali la separazione dei poteri e l’indipendenza della magistratura, presìdi di garanzia e tutela per tutte le persone. La risposta è incoraggiante. C’e una consapevolezza sempre maggiore dell’importanza di esprimere il proprio voto. Non molleremo di un millimetro fino alla fine della campagna referendaria a sostegno del No, a difesa della nostra Costituzione e della nostra democrazia ”. Lo scrive in una nota Piero De Luca Segretario Pd Campania.