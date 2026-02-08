Milano-Cortina: Fidanza, ‘su scontri Schlein e Conte facciano sentire loro voce’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Ha ragione Giorgia Meloni: quello che è accaduto ieri a Milano, continuazione in tono minore dei fatti di Torino, è intollerabile. Mentre c’è un’Italia positiva che lavora per il successo della straordinaria vetrina rappresentata per l’Italia dai Giochi olimpici, c’è una minoranza di violenti organizzati in forma para-terroristica che attacca le forze dell’ordine e sabota le linee ferroviarie, creando un grave danno di immagine alla nazione. E, a fronte di questo attacco allo Stato, c’è una sinistra ammutolita, capace soltanto di attaccare i provvedimenti adottati dal governo Meloni per garantire più sicurezza ai cittadini e più tutela a chi ci difende. Cari Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, coraggio! non è mai troppo tardi per far sentire la propria voce”. È quanto dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.