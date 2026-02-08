Milano-Cortina: Conte, ‘violenze? Sempre condannate, Meloni ci parli di flop sicurezza’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “È ripartita la litania di Fratelli d’Italia per distrarre l’opinione pubblica coi tanti media controllati: Conte condanni le violenze a Milano. Non abbiamo bisogno di ipocriti maestri. Noi condanniamo le violenze e i disordini sempre, da Torino a Milano, gli aggressori di ogni colore politico, anarchici, antagonisti, estremisti di sinistra ma anche i vostri amichetti nostalgici che assaltavano le sedi sindacali, quelle dei vostri alleati con le mani sporche di sangue che fanno genocidi mentre state muti come pesciolini in un acquario”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

“Diteci piuttosto come mai dall’opposizione a ogni disordine chiedevate le dimissioni dei ministri e ora che ci siete voi al Governo le falle su sicurezza e ordine pubblico non vi riguardano. Din don, vi ricordo che siete al Governo”.