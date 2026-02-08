Giornalisti: Schlein, ‘scomparsa Azzaro ci lascia senza parole, voce unica e libera sempre’

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Ci lascia senza parole e con un grande senso di vuoto la scomparsa di Angela Azzaro, donna forte e coraggiosa, giornalista tenace e piena di passione politica e civile, voce unica, libera, sempre. Forse il modo migliore di onorarla sarà rileggere tutto ciò che ha scritto, tutto ciò che ci ha aiutati a comprendere, riflettere, agire. Ci stringiamo attorno ai suoi familiari e alle persone che le hanno voluto bene, una comunità grandissima”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.