Giornalisti: è morta Angela Azzaro, il cordoglio di Stampa Romana

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “L’Associazione Stampa Romana esprime profondo cordoglio per la morte di Angela Azzaro” avvenuta oggi all’età di 59 anni. Caporedattrice di Liberazione, poi Vicedirettrice de Il Dubbio e de il Riformista, firma dell’Huffington Post, “Angela è stata sempre impegnata con passione, rigore, generosità e coraggio nelle battaglie per il lavoro, per i diritti, per la parità di genere, al fianco dei più deboli, contro ogni forma di abuso di potere. Stampa Romana si stringe ai suoi cari”. Si legge in una nota di Stampa Romana.