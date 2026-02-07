Ucraina: attacchi russi provocano blackout e bloccano i voli in Polonia

Kiev, 7 fev. (Adnkronos) – L’alimentazione elettrica è stata interrotta in vaste aree dell’Ucraina a seguito degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha annunciato l’autorità energetica ucraina, rilevando che le infrastrutture sono state danneggiate. Nel frattempo, le autorità polacche hanno riferito che, a causa dei raid nell’Ucraina occidentale, le operazioni sono state sospese negli aeroporti di Lublino e Rzeszow, nella parte orientale del Paese, vicino al confine tra le due nazioni.