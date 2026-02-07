Referendum: Rossomando (Pd), ‘Bignami vuole scrivere anche sentenze?’

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Dopo la presidente del Consiglio Meloni che la scorsa settimana pretendeva di suggerire i capi di accusa per i fatti di Torino, oggi apprendiamo che il capogruppo di Fdi alla Camera Bignami vorrebbe sostituirsi ai giudici di legittimità per scrivere le sentenze, evidentemente non soddisfatto da quanto deciso dalla Cassazione sul quesito referendario. Alla destra diciamo che ancora in Italia esistono la separazione dei poteri e l’autonomia della magistratura, per l’appunto, da ogni potere. Se ne facciano una ragione”. Lo dichiara la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando.