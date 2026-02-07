Referendum: Renzi, ‘potevamo risparmiarsi pantomima sulla data’

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Hanno voluto forzare i tempi contro la tradizione e la consuetudine. Anche dieci anni fa noi volevamo fissare la data presto però ci fu detto dagli uffici, se c’è un comitato di cittadini che presenta un quesito, va in Cassazione, viene accolto dobbiamo poi rinviare. Penso che avrebbero potuto tranquillamente risparmiarsi questa discussione, questa pantomima, non so cosa faranno. So quello che succederà il giorno dopo il referendum: se la Meloni perde il referendum dirà che non è cambiato niente e che rimane lì; se la Meloni vince il referendum per la giustizia cambierà il giusto, ma sarà una battaglia di principio di quelli che sostengono la separazione delle carriere”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Agenda’ su Sky Tg24, in vista del Consiglio dei ministri dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione che ha ammesso il referendum sulla riforma della giustizia proposto da 15 giuristi.