Referendum: Meloni (Pd), ‘arroganza Bignami conferma volontà sottomettere magistratura’

Roma, 7 feb.(Adnkronos) – “Le parole di Galeazzo Bignami, colme di arroganza e proverbia, confermano l’obiettivo della modifica costituzionale sottoposta al voto referendario: addomesticare la magistratura libera e indipendente, sottometterla al potere politico, punire i reprobi con odiose liste di proscrizione, concentrare il potere su una sola persona. Un disegno eversivo dell’ordine costituzionale fondato sulla separazione dei poteri. Gli italiani non vogliono tornare indietro di 100 anni, e per questo il 22 e 23 marzo diranno no”. Così in una nota il Senatore Pd, Marco Meloni.