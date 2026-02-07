Referendum: Costa, ‘in Cassazione decide giudice che fa propaganda per No’

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Dell’Ufficio elettorale della Cassazione, che ieri ha deciso di cambiare il quesito referendario, fa parte il dottor Alfredo Guardiano. È lo stesso Alfredo Guardiano che il 18 febbraio modererà, con tanto di locandina già pubblicata, il convegno ‘Le ragioni del no: difendere la Costituzione è un impegno di tutte e tutti’, che si terrà a Napoli il 18 febbraio alle 17.30? Questo sarebbe il giudice terzo ed imparziale?” Lo scrive su X il deputato di Forza Italia Enrico Costa.