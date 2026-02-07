Referendum: Braga, ‘da Bignami parole inqualificabili, Meloni prenda distanze’

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Le parole pronunciate da Galeazzo Bignami sono semplicemente inqualificabili. Il capogruppo di Fratelli d’Italia tradisce lo spirito con cui la maggioranza si appresta a portare la riforma al voto degli italiani, alimentando un clima di delegittimazione e scontro istituzionale. Assistiamo all’ennesima, continua messa in discussione dell’azione della magistratura e a un reiterato tentativo di politicizzare ogni sede autonoma e indipendente, arrivando persino a colpire un’istituzione di garanzia come la Corte di Cassazione. Rimandiamo al mittente le dichiarazioni di Bignami, che dovrebbe scusarsi pubblicamente per quanto affermato”. Lo afferma Chiara Braga, capogruppo del pd alla Camera.

“Ci auguriamo inoltre -aggiunge- che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prenda immediatamente e senza ambiguità le distanze da parole che non fanno bene alla democrazia né al rispetto dell’equilibrio tra i poteri dello Stato”.