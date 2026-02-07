Mo: media, ‘Usa pianificano prima riunione Board of Peace il 19/2 a Washington’

Tel Aviv, 7 feb. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno in programma di tenere la prima riunione di lavoro del Board of Peace il 19 febbraio a Washington. Lo hanno dichiarato due diplomatici arabi al Times of Israel. Ieri gli Stati Uniti hanno inviato gli inviti agli altri 26 paesi rappresentati nel panel, hanno affermato i diplomatici, confermando quanto riportato dal sito di notizie Axios. La data coinciderà con l’inizio del mese sacro del Ramadan, il che potrebbe complicare i piani dei leader musulmani di partecipare.