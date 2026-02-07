Editoria: Boschi, ‘interesse per Itabloid testata tutta al femminile’

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Quando nasce un giornale è sempre una buona notizia. Se poi è una testata tutta al femminile, non possiamo che accoglierla con particolare interesse”. Lo afferma Maria Elena Boschi, capogruppo Iv alla Camera, nel giorno del debutto di Itabloid.

“Lo sguardo delle donne sul mondo, quando è fondato su competenza e professionalità, arricchisce l’informazione e il dibattito pubblico. Ogni esperienza che valorizza talento ed esperienza femminile -aggiunge- merita attenzione e sostegno. L’auspicio è che iniziative come questa si moltiplichino e che la testata sappia accogliere voci plurali, capaci di raccontare la realtà. Alla redazione e all’associazione Giornaliste italiane va il mio augurio di buon lavoro”.