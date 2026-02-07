Spacciava droga con moglie e genitori: nei guai 4 persone

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di concorso in detenzione ai fini di

spaccio di sostanza stupefacente, quattro persone, a seguito di una complessa attività investigativa.

In particolare, arrestati un 45enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, la compagna convivente di 47 anni, entrambi domiciliati nel capoluogo, nonché i genitori dell’uomo, rispettivamente un 65enne e una 62enne, residenti a Napoli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia