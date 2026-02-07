Una vittoria pesantissima, perché filtrata dalla sofferenza, ma soprattutto perché arrivata ancora una volta a tempo praticamente scaduto, quando le speranze stavano ormai per svanire. Il protagonista è lo stesso di domenica scorsa, vale a dire Edoardo Pierozzi che all’ultimo assalto, al minuto 102, regala al Benevento un successo ormai insperato, divenuto tale soprattutto dopo che pochi minuti prima Salvemini aveva fallito un calcio di rigore. Quando tutto sembrava perso, sale in cattedra ancora una volta il ragazzo scuola Fiorentina che con la specialità della casa, ossia il colpo di testa, piega la resistenza del Picerno e manda in orbita la Strega che in un colpo solo allunga sia sul Catania che sulla Salernitana.

